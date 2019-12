Coupe de France : « Honteux », Auxerre sorti par le Petit Poucet Hombourg-Haut

Le parfum de la Coupe de France a encore flotté ce samedi du côté de Sarreguemines. En Moselle, le Petit Poucet de l'épreuve, Hombourg-Haut, pensionnaire du Régional 3, le 8e échelon national, s'est offert un immense moment de bonheur. Contre l'AJ Auxerre, 13e en Ligue 2, les Mosellans ont signé un retentissant exploit. L'AJ Auxerre s'incline à Sarreguemines face à Hombourg-Haut et est éliminée au 8e tour de la Coupe de France. pic.twitter.com/6DsoluVBIR-- AJ Auxerre (@AJA) 7 décembre 2019Vainqueur (2-1) grâce à des buts de M'Barki (20e) et Bénichou (70e), le leader du Régional 3 de la Ligue du Grand Est vient tout simplement d'aligner une 14e victoire d'affilée en autant de matchs toutes compétitions confondues depuis le 15 août. Après avoir éliminé des équipes de sa région depuis son entrée en lice au 2e tour, les joueurs d'un village de 6 500 habitants de Moselle ont écrit la plus belle page de leur histoire qui a débuté en 1938. C'est aussi une sacrée revanche pour son entraîneur Thierry Steinmetz, passé par le FC Metz en 2012 et amputé d'une jambe en 2017. Les «excuses » de l'AJ AuxerreMalgré l'égalisation de Mickaël Le Bihan (57e), l'AJA a donc été surprise malgré les avertissements de son entraîneur, Jean-Marc Furlan : « On a observé cette équipe d'Hombourg-Haut. Il faut se mettre dans la tête que c'est plutôt une N3. C'est un club très dynamique. La plupart de leurs joueurs ont déjà éliminé Valenciennes et Reims.» Pour le quadruple vainqueur de la Coupe de France, l'édition 2019-2020 est déjà terminée. Une sortie de route prématurée qui est visiblement mal passée pour les Bourguignons : « Nous n'avons pas de mots suite à ce résultat honteux, inqualifiable. Ni d'excuses si ce n'est celles que nous présentons à l'ensemble de nos supporters », déclare le club sur son site twitter. Nous n'avons pas de mots suite à ce résultat honteux, ...