Coupe de France : Ginette, 88 ans, fan de la première heure de Linas-Montlhéry

À l'évocation du 32e de finale contre le PSG ce dimanche, elle est subitement gagnée par l'émotion. « C'est déjà un beau succès pour le club, pour Micha », murmure, les yeux embués de larmes, Ginette Poiret, 88 ans. La vieille dame n'est autre que la grand-mère de Michaël Bertansetti, président de Linas-Montlhéry (Régional 1, 6e division).C'est elle qui a élevé, jusqu'à la majorité, son petit-fils de 42 ans. Elle qui lui a quelque part transmis le virus du football. « Tout môme, je l'emmenais voir ses oncles et son père jouer à Montlhéry. J'avais commencé à suivre mon fils Patrick, aujourd'hui secrétaire du club, à tous les matchs le dimanche dès son plus jeune âge », précise Ginette qui s'est prise au jeu.L'ex-comptable, employée dans la librairie familiale à Montlhéry puis dans une usine de conditionnement de cycles - « j'ai travaillé jusqu'à 65 ans ! » - a aussi vibré devant sa télé en regardant l'OM des années Tapie. « Je continue à aimer ce club même si on me dit souvent : Mamie, tu ne les connais plus les joueurs ! », sourit-elle.Mais c'est Linas-Montlhéry que Ginette, native de Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne), porte dans son cœur. D'ailleurs, à sa demande, Lukas, son arrière-petit-fils et fils de Michaël, la tient informé de tous les matchs à l'extérieur : « Il me téléphone dès qu'il y a un but, même contre nous. » C'était le cas le 16 décembre dernier, à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. Dans La Sarthe, à La Flèche, elle a longtemps croisé les doigts à côté de son téléphone avant de sauter de joie quand Lukas lui a annoncé le troisième but linois, celui du succès (2-3), à cinq minutes de la fin.Pour rien au monde, Ginette n'aurait manqué le 32e de finale délocalisé au stade Robert-Bobin de Bondoufle, où 15 000 spectateurs prendront place. « On m'aurait puni si on m'avait empêché d'y aller », conclut-elle. « ...