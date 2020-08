Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coupe de France féminine : un nouveau trophée pour l'OL Reuters • 09/08/2020 à 23:29









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les joueuses de l'Olympique Lyonnais se sont imposées face au PSG pour remporter leur 9ème Coupe de France. Après un match nul 0 à 0 au terme des 90 premières minutes, c'est aux penaltys que le titre a été attribué. Bouhaddi, la gardienne lyonnaise a stoppé le tir de Khelifi alors que les parisiennes avaient cru prendre l'avantage suite à l'arrêt d'Endler sur le penalty de Le Sommer. Il n'en a rien été puisque Endler a vu son tir heurter la barre juste après. Les parisiennes devront vite se remettre de cette défaite pour prétendre à se qualifier en demi finale de la ligue des champions dans deux semaines. Pour Lyon, cette même échéance sera abordée plus sereinement grâce à ce succès en coupe.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.