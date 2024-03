information fournie par So Foot • 04/03/2024 à 18:44

Coupe de France féminine : la demi-finale Paris FC-PSG délocalisée ?

Décidément, Hidalgo et les feuilletons de stades.

Ce samedi, le match entre l’équipe féminine du Paris FC et celle de Saint-Étienne a dû être reporté en raison de l’état de la pelouse. Le président du club s’est plaint, mais la mairie n’est pas encore intervenue. Selon une information du Parisien , avant la demi-finale de la Coupe de France féminine entre le Paris FC et le PSG programmée ce dimanche (15 heures) au stade Charléty, le club parisien s’inquiète de cette situation et réfléchit déjà à une alternative en cas de gazon impraticable.…

QF pour SOFOOT.com