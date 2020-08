Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coupe de France féminine : l'OL et le PSG se joueront en finale dans une semaine à Auxerre Reuters • 02/08/2020 à 22:54









Coupe de France féminine : l'OL et le PSG se joueront en finale dans une semaine à Auxerre par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche sonnait le retour du football féminin sur le territoire hexagonal avec les demi-finales de la Coupe de France. Dans l'après-midi, l'Olympique Lyonnais est venu à bout de valeureuses joueuses de l'En Avant de Guignamp au stade du Roudourou grâce à une tête de Nikita Parris (65e). En soirée, sur la pelouse de Libourne, le Paris-SG s'est vite retrouvé mené, contre le cours du jeu, par les Bordelaises sur un but de Katja Snoeijs (23e). Remises dans le droit chemin après la pause, les joueuses d'Olivier Echouafni ont réussi à trouver la faille par Irene Paredes (55e) et Signe Brunn (84e) pour se qualifier en finale. Les deux meilleurs clubs féminins tricolores se joueront le trophée dans une semaine au stade de L'Abbé-Deschamps d'Auxerre.

