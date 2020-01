Coupe de France : Epinal renverse Lille et rejoint les quarts de finale

Les héros de la Coupe de France viennent de l'Est cette année. Après Belfort, vainqueur de Montpellier mardi (0-0, 5-4 aux t.a.b.), Epinal a réalisé l'autre exploit de ces huitièmes de finale de Coupe de France en éliminant Lille (2-1) devant ses supporters ce mercredi. Il y aura donc deux clubs de National 2, parmi les huit dernières formations engagées dans l'épreuve. Mais pour les Vosgiens, l'affaire ne s'est pas bien engagée dans un premier temps.Face à un Lille sans Victor Osimhen, Renato Sanches ou Benjamin André, Benjamin André, Epinal a cédé rapidement sur un face-à-face avec le gardien parfaitement exécuté par Loïc Rémy (0-1, 8e). « C'est venu un peu doucher nos espoirs, mais les garçons n'ont pas baissé les bras, ils ont continué à appliquer les consignes », se félicite l'entraîneur spinalien, Xavier Collin. Car ses hommes ont ensuite acculé les Nordistes et ont multiplié les offensives. Jusqu'à renverser le Losc en seconde période. ÉPINAL ÉGALISE FACE À LILLE (et avec la manière) #SASLOSCLe direct https://t.co/D8Gm6wCeA8 pic.twitter.com/izknDW4ocN-- Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 29, 2020 « On n'a jamais été dans le match, reconnaît l'entraîneur nordiste. Je voudrais féliciter Épinal et son entraîneur qui méritent leur qualification. On a été battu dans la combativité et dans l'envie de se qualifier. On ne peut s'en prendre qu'à nous, nous ne méritions pas grand chose ».«Pourquoi pas gagner la Coupe ?»Epinal n'a eu besoin que de sept minutes pour renverser le vice-champion de France. Le héros se nomme Jean-Philippe Krasso. L'attaquant, formé à Lorient, a ajusté Mike Maignan à deux reprises. D'abord du gauche après s'être joué du défenseur lillois Gabriel (1-1, 54e). Puis de la tête en s'élevant pour reprendre un coup franc (61e, 2-1). Et malgré l'entrée d'Osimhen ou de Renato Sanches, les pensionnaires de Ligue 1 n'ont pu empêcher ...