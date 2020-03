Coupe de France : Épinal élimine Lille, l'exploit de la soirée

Seconde surprise dans les huitièmes de finale de la Coupe de France. C'est Épinal qui a réveillé la magie de l'épreuve mercredi soir en éliminant Lille (2-1), une « grosse déception » pour le septième de Ligue 1. Les amateurs d'Épinal et ceux de Belfort, tombeurs de Montpellier mardi aux tirs au but, feront donc office d'intrus au tour suivant parmi les écuries de Ligue 1 que sont Rennes, Saint-Étienne, Dijon, Paris et Marseille, victorieux dans la soirée de Strasbourg (3-1) au Vélodrome. Le tableau des quarts de finale, programmés les 11 et 12 février, sera connu lors du tirage au sort organisé jeudi soir (20 h 45) avant le coup d'envoi du dernier huitième de finale entre Nice et Lyon.

La surprise du jour est venue des Vosges où Épinal, club de National 2, a éliminé les vice-champions de France en titre. Lille avait pourtant aligné une équipe de haut niveau, avec Loïc Rémy (8e) en buteur précoce. Mais les Spinaliens, loin d'abdiquer, ont renversé la vapeur en seconde période sur un doublé de Jean-Philippe Krasso (54e, 61e) devant Mike Maignan, le gardien international français. « Il y a aussi eu un manque d'investissement de certains. C'est une grosse déception », a pesté l'entraîneur de Lille, Christophe Galtier, en fustigeant la prestation de certains joueurs « très loin du niveau qu'on attend d'eux ».

Paris sans trembler

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le PSG n'est, lui, pas tombé dans le

