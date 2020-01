Coupe de France : de Marseille à la Réunion... Grandin, le voyageur de Saint-Pierre

Il avait quitté la Coupe de France, il y a onze ans, à l'issue d'une demi-finale avec Grenoble perdue contre Rennes (0-1). Elliot Grandin l'a retrouvée, cette année, sous le maillot de la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise (R1), le club de la Réunion confronté, ce samedi à 16 heures, à Épinal (N2) pour le premier seizième de finale de son histoire. Dans l'intervalle, le milieu de terrain de 32 ans, formé par Caen et passé à Marseille en 2008, a beaucoup voyagé : la Bulgarie (CSKA Sofia, Astra Giurgiu), l'Angleterre (Blackpool, Crystal Palace, Shrewsbury), Chypre (Aradippou) ou l'Arabie Saoudite (Al-Nahda).« Je suis relativement fier de mon parcours, sourit le natif de Caen. J'ai joué au Stade Vélodrome avec l'OM ou sur les pelouses anglaise de Premier League. C'est beau. Après, j'ai fait quelques mauvais choix comme celui de quitter l'Angleterre pour tenter une expérience ratée en Roumanie à Astra. C'était une bêtise. » Elliot Grandin, sous le maillot de l'OM, lors d'un match de Coupe de France entre Marseille et Monaco, le 3 février 2008./Belga/Icon Sport En France, on l'avait perdu de vue depuis un prêt peu concluant de six mois à Nice en 2012. « J'ai tenté de revenir en France à Fréjus (N2) en 2018, mais le milieu amateur en Métropole ne m'a pas convenu, lâche-t-il. Ce n'était pas pour moi. Alors, quand le club de la Saint-Pierroise m'a appelé, j'ai dit allez, on part là-bas pour un an. J'ai été agréablement surpris. Les gens y adorent le foot. J'ai été adopté très rapidement. »Privé de match à Epinal Si Grandin a participé aux premiers tours de Coupe de France, son contrat d'un an avec Saint-Pierre, s'est terminé le 31 décembre dernier. Normalement, il n'aurait pas dû disputer, le 4 janvier, l'historique 32e de finale du club à Niort (2-1). « En fait, j'ai joué grâce à une dérogation », lâche-t-il. Il sera en revanche privé du 16e de finale ce ...