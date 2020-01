Coupe de France : clap de fin pour l'Athlético Marseille et Rouen

La magie de la Coupe de France n'a pas opéré ce dimanche au cours des quatre matchs du début de soirée. Sur les terrains de l'Athlético Marseille (N 3) et de Rouen (N 2), Rennes et Angers s'imposent 2-0 et 4-1. Du côté des duels entres professionnels, Montpellier et Dijon éliminent facilement Caen (5-0) et Nîmes (5-0).Le bijou de Traoré plombe les espoirs marseillaisLe challenge était de taille pour le deuxième club de Marseille, engagé en National 3 : éliminer le tenant du titre le Stade Rennais, solide 3e de Ligue 1. L'Athlético n'a pas démérité, mettant notamment à l'épreuve un impérial Edouard Mendy dans les cages bretonnes. Mais une sublime demi-volée en dehors de la surface du latéral droit Hamari Traoré (1-0, 23e) vient donner un coup de souffle à des Rennais jusque-là en difficulté. Juste avant la mi-temps, le Brésilien Raphinha vient anéantir les moindres espoirs du club phocéen (2-0, 45 + 2). Les supporters marseillais, coupables de jets de projectiles et utilisation de fumigènes en fin de rencontre, qui ont provoqué une interruption de la partie durant un quart d'heure, n'ont rien arrangé aux affaires de l'Athlético Marseille, éliminé avec les honneurs.El Melali envoie Angers en 8eAprès avoir largement dominé Metz en 32e (3-0), le FC Rouen n'est pas parvenu à prendre à revers Angers (1-3) malgré l'ambiance surchauffée d'un stade Robert-Diochon plein à craquer. Les deux équipes ont offert un match à rebondissement avec 4 buts en l'espace de 23 minutes avec notamment une volée (1-2, 19e) et un lob tout en toucher (1-3, 23e) du jeune Algérien Farid El Melali. Plombé par la suspension de José Dembi, buteur au tour précédent, le FC Rouen, leader de sa poule de National 2, n'arrive pas à revenir au score et concède même un quatrième but de Bahoken (1-4, 81e).Le festival des 4 fantastiques montpelliérainsL'année 2020 commence pour le mieux pour Montpellier, auteur de trois ...