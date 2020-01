Coupe de France, Champions Cup, Liverpool : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE FEUILLETON. Paris, Marseille et Lyon brillentCe week-end, la Coupe de France de football faisait son retour sur les terrains de l'hexagone. Et les 16es de finale de la compétition ont notamment été marqué par l'élimination des Girondins de Bordeaux par le Pau FC (3-2 après prolongation) et celle de Nancy par le club amateur de l'ASM Belfort (3-1).Néanmoins, la hiérarchie a globalement été respectée dans les autres rencontres. Ainsi, l'Olympique de Marseille est venu à bout de Granville, réduit à 10 en fin de rencontre (0-3), l'OGC Nice a vaincu le Red Star (2-1), Lille s'est imposé à Gonfreville (0-2), l'AS Saint-Étienne a renversé le Paris FC (2-3), Strasbourg a surclassé Angoulême (1-5), Lyon a battu le FC Nantes (3-4), grâce notamment à un doublé de Rayan Cherki (16 ans) et auteur de deux passes décisives. Enfin dimanche, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse du FC Lorient (0-1). Les hommes de Thomas Tuchel ont eu du mal à trouver la faille dans la défense des Merlus, mais ont pu compter sur Pablo Sarabio pour débloquer les compteurs en fin de rencontre. Plus tôt, Montpellier a écrasé le SM Caen (5-0), le SCO d'Angers a largement dominé le FC Rouen (1-4), Rennes a pris le meilleur sur Marseille Consolat (0-2) tandis que Dijon a humilié Nîmes (5-0).LE TOUR D'EUROPE. Les Reds imbattables, le Barça leader, la Juventus en têteDans un Anfield plein à craquer, Liverpool (1er) s'est imposé face à Manchester United (2-0)...