Coupe de France : ces équipes de Ligue 1 qui ont échoué dès les 32es de finale

C'est une tradition aussi ancrée que la bûche de Noël : le gadin de janvier pour de nombreux clubs de Ligue 1 en Coupe de France pour leur entrée en lice. Sur des terrains souvent mauvais et dans des stades sans beaucoup de sécurité, les éliminations de supposés cadors de l'élite face à des équipes amateurs surmotivées sont légion. Voici un florilège des plus grosses surprises des 32e de finale de la Coupe de France.La chute du champion OL. Le 6 janvier 2003, un champion de France se fait sortir par un club amateur. Leader de son groupe de CFA (4e division), Libourne, entraînée par Jean-Marc Furlan, vient à bout de l'Olympique lyonnais de Paul Le Guen. À un quart d'heure de la fin, un but du capitaine, Régis Castant, suffit à sortir des Lyonnais indignes de leur statut ce jour-là. Malgré la présence notamment de Coupet, Govou ou Luyindula, Lyon n'a pas su éviter le piège.Quand Chambéry sort Monaco. Le 8 janvier 2011, les Savoyards, dirigés par David Guion, réussissent l'exploit d'éliminer Monaco (1-1, 3-2 t.a.b.). Finaliste de l'édition précédente, les Monégasques, dirigés par Guy Lacombe et qui alignent des joueurs comme Ruffier, Puygrenier ou Aubameyang, sont cueillis à froid par un but de Dubard à la 5e minute. Ils égalisent grâce à Chris Malonga un quart d'heure plus tard mais n'arrivent pas à faire la différence. Au bout du suspense, ils arrivent à l'épreuve des tirs au but, mais mordent la poussière dans cet exercice. Cette année-là, les Chambériens, pensionnaires de CFA 2 (5e division) vont sortir deux autres pensionnaires de Ligue 1. Brest en 16e de finale puis Sochaux en 8e. Cette épopée aura permis à David Guion de se faire remarquer du monde professionnel : il est devenu le coach de Reims (L1).Épinal s'offre le tenant lyonnais. Le 7 janvier 2013, Lyon, vainqueur de la dernière édition, va vivre un match fou à Épinal (National, 3e division). Dans les Vosges, l'OL, sous les ...