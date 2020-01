Coupe de France : Bourg et Lyon, voisins et partenaires particuliers

Depuis trois ans, quatre joueurs de l'OL ont été prêtés chez le voisin Bourg-en-Bresse. Le FBBP 01 évolue en National. L'un d'entre eux, Théo Ndicka, ne pourra pas jouer contre le club auquel il appartient, l'OL, aujourd'hui, à cause d'une clause dans son contrat. Mais il serait faux de résumer les échanges entre le grand OL et le voisin burgien à de simples prêts de jeunes joueurs.« Bourg est l'un de nos partenaires historiques, explique Julien Sokol, coordinateur administratif et sportif au sein de l'académie OL, responsable des clubs partenaires. Je ne veux pas résumer le partenariat au suivi des joueurs. » Alors, bien sûr, Lyon, qui compte 30 clubs partenaires (essentiellement dans sa région), discute recrutement de joueurs avec son voisin. Des réunions entre les cellules de recrutement de jeunes des deux clubs ont lieu plusieurs fois par an. Mais les deux entités sont « connectées ». De partout. En termes de visibilité (la création pour certaines opérations d'un logo commun), d'invitations au Groupama Stadium, d'événements communs.Accompagner les clubs partenaires« On a par exemple créé des formations pour les bénévoles, les dirigeants, les salariés des clubs partenaires. A l'OL mais aussi sur Paris. Il y a eu 45 jours de formation en 2019. Dans le but de construire, développer, accompagner nos partenaires. En plus des parcours fédéraux, évidemment », détaille Sokol.Lyon va plus loin, notamment avec ses clubs partenaires en National (le FBBP 01 et le FC Villefranche Beaujolais). « On intervient aussi financièrement. De manière identique à Villefranche et à Bourg, souligne le directeur général de l'OL, Thierry Sauvage. C'est assez significatif sur la taille de leur budget. C'est une manière de les aider à franchir un cap. C'est gagnant-gagnant. C'est un travail en profondeur qui est fait. » Avec l'objectif Ligue 2 en ligne de mire.Une vaste stratégie communeL'un des ...