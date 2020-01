Coupe de France : Belfort, dans les coulisses de l'exploit

« Je suis obligé de vous dire l'heure à laquelle je me suis couché ? » Eddy Ehlinger se marre, puis se reprend. « On a fêté ça dans les vestiaires pendant une heure, et j'ai continué la nuit chez des amis, glisse-t-il. Mais c'est tout. Un tel match, ça met KO. » Surtout quand à 18 ans, on est le gardien amateur qui réalise l'arrêt décisif dans la séance de tirs au but pour éliminer le quatrième de Ligue 1, Montpellier (0-0, 5-4 aux t.a.b.). Et offrir à Belfort (National 2, quatrième division française) son premier quart de finale de la Coupe de France de son histoire.« Ici, c'est un club familial et modeste dans l'ombre de Sochaux, glisse Thomas Régnier, attaquant et capitaine de cette équipe. Là, on a fait basculer la ville dans la folie. C'était beau. Voir des gens en larmes grâce au football à Belfort, c'est quelque chose. » « Je ne compte même plus le nombre de personnes qui m'ont remercié d'avoir arrêté la frappe de Damien Le Tallec (NDLR : dernier tireur de Montpellier) », raconte Ehlinger, étudiant en Staps dans le civil.Montpellier a laissé ses 17 000 € de recettesÀ la fin du match, lui et ses partenaires ont vu une bonne partie des 4500 spectateurs du stade Serzian se ruer vers la pelouse. « Des inconnus se faisaient des câlins et hurlaient ensemble, raconte Fabrice Jacques, le secrétaire du club. C'était la fête comme au Nouvel An sur la pelouse. »Mercredi matin, tous les héros de la veille ont pu profiter de leur popularité naissante. Kiné de métier, le président du club Jean-Paul Simon avait rendez-vous pour prodiguer des soins dans une maison de retraite. Où il a été accueilli par une banderole pour féliciter l'exploit de son club. LIRE AUSSI > Coupe de France : laisser sa recette aux amateurs, une tradition déjà fragiliséeEn coulisses, la fête a été réussie sur tous les plans. Beau joueur, le club héraultais a laissé sa part de recettes de billetterie à ...