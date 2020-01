Coupe de France : à 16 ans, Rayan Cherki qualifie Lyon

Vous adorez Kylian Mbappé, 21 ans. Vous avez découvert depuis quelques mois Eduardo Camavinga, le milieu de 17 ans du Stade Rennais. Préparez-vous à la déferlante Rayan Cherki. À seulement 16 ans, le jeune attaquant lyonnais a réussi samedi soir un doublé en moins de 10 minutes, lors du 16e de finale de la Coupe de France remporté par l'OL à Nantes (3-4). Le petit prodige a ouvert le score après seulement 55 secondes de jeu avant de remettre ça à la 9e minute. Comme le gamin n'est pas du genre à se contenter du premier doublé de son histoire chez les pros, il s'est offert, en bonus, deux passes décisives sur les troisième et quatrième buts lyonnais, inscrits par Martin Terrier avant la pause et Moussa Dembélé (69e). Il ouvre le score dès la première minute de jeu L'ouverture du score de Rayan Cherki ! Crack null #FCNOL pic.twitter.com/MjuWzKS3R8-- Only Gones (@OnlyGones) January 18, 2020 Cherki a aussi provoqué la faute amenant un pénalty qui a été raté par Dembélé (67e). Qui dit mieux ? « Rayan est un phénomène, a confié Terrier à la mi-temps au micro d'Eurosport. Je l'ai toujours dit. Il faut qu'il continue à travailler et à confirmer ce qu'il fait déjà. »Plus jeune que Mbappé à ses débuts en L1Comptez sur lui car le nouveau petit génie du football français a tout réussi. Il a débuté en Ligue 1 en octobre dernier à seulement 16 ans et deux mois, faisant mieux que le champion du monde parisien qui a dû patienter 9 mois de plus pour faire ses débuts avec Monaco en décembre 2015. « C'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Il est mature, il a de grosses qualités techniques. Il me rappelle Hatem Ben Arfa », disait de lui l'ancien entraîneur lyonnais Bruno Genesio, qui l'a découvert en allant voir un match de son fils, ex-coéquipier de Rayan Cherki. Né à Pusignan, dans le Rhône, à deux pas de Lyon et après des débuts à Saint-Priest, celui-ci a rejoint le centre de ...