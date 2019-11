Coupe Davis, PSG, Wilder : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LES CHAMPIONS. La Roja s'offre la Coupe Davis ! Chez elle, l'Espagne a remporté son sixième Saladier d'argent face au Canada (2-0) après les victoires de Roberto Bautista Agut sur Felix Auger Aliassime (7-6 6-3) et de Rafael Nadal sur Denis Shapovalov (6-3, 7-6 [7]). Auteur d'un sans-faute lors de la phase finale de la Coupe Davis « new look » à Madrid, le Majorquin signe une 29e victoire d'affilée dans la compétition. L'Espagne défendra son titre l'an prochain, encore à domicile. LE FEUILLETON. Le retour de Neymar Jr., Marseille au top, Monaco chuteAprès deux semaines de trêve internationale, la Ligue 1 reprenait ses droits ce week-end. En ouverture de cette 14e journée de championnat, le Paris Saint-Germain (1er) s'est facilement imposé face à Lille (2-0), grâce à des buts de Mauro Icardi et Angel Di Maria. Une rencontre qui marquait également le retour de Neymar Jr. sur les pelouses françaises. Absent des terrains depuis plus d'un mois, le Brésilien a été titularisé par Thomas Tuchel et a disputé plus d'une heure de jeu, sans briller. Un retour important avant le déplacement à Madrid mardi prochain en Ligue des champions.Samedi, Angers (3e) a confirmé sa place sur le podium en s'imposant face à Nîmes (1-0), Strasbourg a écrasé Amiens (0-4), Lyon a péniblement battu Nice (2-1), Reims a concédé le match nul à Metz (1-1), Dijon l'a emporté face à Rennes (2-1), tandis que Brest et Nantes n'ont pas su se départager (1-1). Dimanche,...