Coupe Davis : « Pour les frissons, on attendra »

Après une réforme controversée, la compétition de tennis par équipes revisitée par le footballeur Gerard Piqué passe son premier grand test cette semaine à Madrid.

« New era, same soul » (« nouvelle ère, même âme »), proclame effrontément le slogan placardé un peu partout aux abords de la Caja Magica, la « boîte magique », théâtre de la Coupe Davis, dans le sud de la capitale espagnole. Il est probable que depuis sa propre boîte, feu Dwight Davis, le fondateur de l'épreuve en 1900, fasse quelques saltos.

Fini les réceptions à domicile, les matchs en cinq sets et les rencontres sur un week-end. La compétition a troqué son format historique au profit d'une formule ramassée sur une semaine. Dix-huit équipes s'affrontent depuis lundi 18 novembre à Madrid, hôte des deux premières éditions. Pour maître de cérémonie, le footballeur du Barça Gerard Piqué, et son fonds d'investissement Kosmos.

Depuis que la réforme a été adoptée par la Fédération internationale de tennis (FIT) en août 2018, les sceptiques dénoncent une Coupe qui dévisse et a perdu son âme. Ou plutôt une Coupe des vices, sacrifiée sur des liasses de billets verts. Vingt-cinq millions de dollars de dotation par an (22,5 millions d'euros), deux tiers aux joueurs, le reste aux fédérations. Et 100 000 euros minimum garantis à chaque joueur, rien qu'en disputant la phase de poules.

« Pareil que des éliminatoires aux Îles Féroé »

L'épreuve passe donc cette semaine un premier test de séduction. « Cela rappelle les Jeux olympiques, quand on voit toutes les nations au village », disait dimanche le capitaine des Bleus, Sébastien Grosjean. Sauf que lundi, la cérémonie d'ouverture n'avait pas grand-chose à voir avec la ferveur d'une grand-messe olympique : les nations ont défilé dans un stade rempli au tiers.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr