Coupe Davis: le Canada attend son adversaire pour sa 1re finale

Les Canadiens Denis Shapovalov (g) et Vasek Pospisil qualifient leur pays pour la finale de Coupe Davis en remportant le double décisif contre la Russie, le 23 novembre 2019 à Madrid ( AFP / JAVIER SORIANO )

Le Canada s'est qualifié samedi pour sa première finale de Coupe Davis en éliminant la Russie au terme d'un double décisif haletant, et attend de savoir qui de l'Espagne emmenée par Rafael Nadal ou de la Grande-Bretagne d'Andy Murray constituera son dernier défi.

"Je ne m'y attendais pas, a reconnu le jeune capitaine canadien Frank Dancevic (35 ans). Je sais bien que nous avons une excellente équipe. Mais être en finale de la Coupe Davis, c'est vraiment quelque chose ! C'est irréel d'être là. Mais il faut tempérer ses émotions parce que, maintenant, nous avons une opportunité de gagner le titre."

Les Canadiens avaient déjà atteint le dernier carré deux fois (1913, 2013), mais jamais ils n'avaient joué la finale de la prestigieuse compétition par équipes dont un nouveau format a été étrenné cette année à Madrid.

"C'était un de mes rêves de jouer la finale de la Coupe Davis. Alors avoir permis de mettre notre pays en position de la gagner, c'est un rêve qui se réalise", a confié l'un des héros de l'aventure, Denis Shapovalov.

Le scénario pour en arriver là n'était pas cousu de fil blanc, avec, pour commencer, la blessure à la cheville gauche de l'une des pépites du tennis canadien Felix Auger-Aliassime (19 ans, 21e mondial) qui a mis un terme à sa saison un peu moins d'un mois avant le début de la Coupe Davis.

- Pospisil de retour -

Le Canadien Vasek Pospisil vainqueur du double contre la Russie en demi-finale de Coupe Davis, le 23 novembre 2019 à Madrid ( AFP / JAVIER SORIANO )

Il est bien à Madrid, mais il ne peut qu'activement soutenir ses coéquipiers Shapovalov (20 ans, 15e), l'autre valeur montante canadienne et l'expérimenté Vasek Pospisil (29 ans et 150e) qui se remet lui-même d'une opération du dos subie en janvier.

"Je ne savais pas combien de moments comme celui-là j'aurais encore la chance de vivre, a-t-il commenté. Mais je suis revenu à un très bon niveau beaucoup plus vite que je ne le pensais. Et j'ai travaillé très dur pour ça. Alors être là et jouer la finale de la Coupe Davis pour le Canada, c'est incroyable..."

Surtout qu'en l'absence d'Auger-Aliassime, le Canada a effectué tout son parcours en n'ayant recours qu'à deux joueurs: Shapovalov et lui ont remporté tous les matches à eux deux.

Le Canada avait d'ailleurs créé une polémique en déclarant forfait avant le double contre les Etats-Unis en phase de groupes, alors que le match promettait de s'enfoncer au bout de la nuit et que la qualification était déjà assurée après les deux simples. Un médecin avait déclaré "inapte" trois des quatre joueurs de l'équipe.

"C'est dur d'être critiqué quand on a des joueurs blessés, a remarqué Dancevic samedi. La vérité, c'est que mes joueurs étaient blessés et que je n'allais pas mettre sur le court deux joueurs blessés pour qu'ils aggravent leurs blessures, parce que si je l'avais fait, nous ne serions pas ici aujourd'hui: j'en aurais peut-être un à l'hôpital, ou renvoyé à la maison."

- Coupe Davis après Wimbledon -

Les Canadiens ont donc ainsi terminé premiers du groupe F en battant l'Italie (2-1) puis les Etats-Unis (2-1), avant d'éliminer l'Australie après le double décisif en quarts et donc la Russie, également après le double décisif remporté face à la paire Karen Khachanov-Andrey Rublev 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), en demies.

Le Canadien Denis Shapovalov lors de son match de simple contre le Russe Karen Khachanov en demi-finale de Coupe Davis, le 23 novembre 2019 à Madrid ( AFP / JAVIER SORIANO )

Battre le duo russe, certes pas spécialiste du double mais quand même finaliste du Masters 1000 de Paris au début du mois, n'est pas un mince exploit pour deux joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble avant cette semaine.

"Ca fait longtemps qu'on veut jouer ensemble, l'occasion ne s'était jamais présentée jusque-là. Et pour moi, c'est un immense plaisir d'être sur le court à ses côtés. Et non seulement nous jouons bien, mais nous y prenons du plaisir", a souligné Shapovalov.

Espagne ou Grande-Bretagne, il faudra refaire un ultime grand match dimanche (à partir de 16h00, 15h00 GMT) pour soulever le Saladier d'Argent tant convoité, même si la Coupe Davis nouvelle formule n'a plus la même saveur que dans sa formule plus que centenaire.

Mais, si les deux joueurs canadiens s'accordent à dire qu'avoir atteint la finale était déjà "incroyable", Pospisil avoue qu'il aimerait bien quand même pouvoir déposer la miniature du Saladier à côté de son trophée de vainqueur du double de Wimbledon 2014.

