Coupe d'Italie : Lorenzo Pellegrini guide la Roma par Samuel Martin (iDalgo) En déplacement à Parme pour les 8e de finale de la Coupe d'Italie, l'AS Roma a assuré l'essentiel grâce à son milieu italien Lorenzo Pellegrini. Auteur d'un bon début de saison avec 1 but et 9 passes décisives avant la rencontre, le joueur formé au club a confirmé en inscrivant un doublé ce soir. Après une première période compliquée, il ouvre le score à la suite d'un beau une-deux avec Kalinic dès le retour des vestiaires (49', 1-0). Il scellera le score sur pénalty à la 79e minute (79', 2-0). Grâce à ce succès, les Romains rallie les quarts et affronteront la Juventus de Turin qui s'est largement imposée hier face à l'Udinese. Les deux équipes viennent tout juste de s'affronter en championnat, la Vieille Dame s'était imposé au Stadio Olimpico (1-2).

