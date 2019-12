Coupe d'Europe : Le Racing de Laurent Travers a une occasion en or

Ce vendredi soir à la Paris La Défense Arena, le Racing 92 a la possibilité de frapper un grand coup pour entrevoir les quarts de finale de la coupe d'Europe. Après un succès bonifié de cinq points il y a une semaine au pays de Galles (40-19), les Franciliens (12 points après trois rencontres) retrouvent les Ospreys (zéro point) déjà écartés de la course aux quarts avec l'objectif de leur faire subir le même sort qu'à l'aller. Dans le même temps, le Munster (2e avec 10 unités) se déplace chez les Saracens triple champion d'Europe en titre (3e, 6 points) et pourrait y laisser quelques plumes. Le manager Laurent Travers sait que ses hommes ne doivent pas se rater.La victoire bonifiée au pays de Galles vous contraint quasiment au même exploit ce vendredi à domicile ?LAURENT TRAVERS. Oui. On est obligé de gagner et prendre le point de bonus au passage, soit cinq points. La priorité reste de gagner et de bien gagner pour avoir notre destin en mains ce qui signifie avoir 16 ou 17 points après la rencontre (NDLR : seuls les premiers de chaque poule et les meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de finale). On aurait signé des deux pieds (sic) et des deux mains si on nous avait dit qu'on pourrait sortir de « la poule de la mort ».La qualification presque en poche, n'existe-t-il pas un risque de relâchement ?On a l'expérience de Llanelli la saison passée (NDLR : les Racingmen avaient éprouvé les pires difficultés pour se débarrasser d'un club pourtant déjà éliminé). On se méfie de ces équipes qui n'ont plus d'espoir de qualification et de joueurs qui veulent se montrer pour leur équipe nationale. Ces équipes britanniques ne lâchent rien.Accordez-vous une priorité cette année à la Coupe d'Europe ?Non, on ne peut pas se le permettre. On aime la champions Cup mais pour en être chaque année, il faut soit la gagner soit finir dans les six en Top 14. Et pour le moment en championnat, on est loin ...