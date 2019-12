Coupe d'Europe : le Racing 92 s'impose sans convaincre face aux Ospreys

Mission accomplie. Mais le Racing 92, en route pour les quarts de finale de Champions Cup, ne peut pas trop se gargariser de cette troisième victoire européenne, bonifiée, contre les Gallois des Ospreys vendredi soir malgré le score (40-27, bonus offensif).Avec 17 points au compteur, les Franciliens prennent le large en tête de la « poule de la mort » avant le choc ce samedi entre le Munster (11 pts) et les Saracens (6 pts). Une victoire à domicile des Anglais triple champions d'Europe en titre permettrait aux Ciel-et-Blanc de prendre leur distance. Ce qu'il faut retenirCertes, le club francilien a conforté sa place de leader de la poule 4 mais il a eu un mal fou à être à la hauteur de son statut. Et ce n'est pas cette interception d'Imhoff lui permettant de filer à l'essai ou cette percée à l'intérieur de Dupichot servant le même Imhoff pour le doublé (19-5, 25e) qui ont atténué le sentiment d'une première période inaboutie. D'autant que l'adversité était loin d'être redoutable. À l'image de cette incroyable passe ratée d'Ashley alors que l'essai semblait déjà dans la poche pour une équipe galloise, joueuse mais limitée. « On va faire abstraction du score et rendre une meilleure copie en deuxième période », a d'ailleurs confié le capitaine Henry Chavancy à la mi-temps. Pourtant, la suite n'a pas été conforme aux attentes avec notamment quatre essais adverses aussi. Comme il y a une semaine à l'aller (19-40), les Franciliens ont dominé les Gallois mais tout est loin d'avoir été parfait.Le joueur : Juan ImhoffL'ailier argentin a une nouvelle fois prouvé qu'il était bien la principale force de frappe du Racing 92 en inscrivant ses 8e et 9e essais toutes compétitions confondues.Le chiffre300. C'était le 300e match officiel du centre Henry Chavancy, 31 ans, sous le maillot du Racing 92, avec des débuts pros en 2007. Il est au club depuis 1999. Ce vendredi, il a pénétré seul sur la ...