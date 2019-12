Coupe d'Europe de rugby : Toulouse proche de la qualification, le mauvais coup de Lyon

Quatre clubs français étaient sur les terrains de la Champions Cup ce samedi. L'un d'entre eux se démarque positivement : le Stade toulousain, vainqueur de Montpellier. Vendredi, le Racing s'est imposé face aux Ospreys.Toulouse poursuit son sans-fauteIl y a une semaine, le Stade Toulousain n'avait pas tremblé à domicile face à Montpellier (23-9). Ce samedi, pour la revanche en terre ennemie, le champion de France s'est de nouveau imposé avec le bonus offensif (26-18). C'est la quatrième victoire en autant de matches pour les Stadistes qui sont quasiment qualifiés en quarts de finale. Ils comptent neuf points d'avance sur leur dauphin Gloucester.En revanche, ce match s'apparentait à un quitte ou double pour le MHR. Vite privés de Louis Picamoles, gravement blessé à un genou, les Héraultais ont couru au score tout le long du match. Derniers de leur poule, ils sont quasiment condamnés, ayant de très faibles chances de finir dans les trois meilleurs deuxièmes. 80': 18 - 26 null Le match est terminé au GGL Stadium où nos Stadistes s'imposent sur le score de 18-26 avec le bonus offensif en prime ! Grosse performance de nos Rouge et Noir dans cette #J4 de @ChampionsCup ! #MHRST pic.twitter.com/zt5uCnHYCu-- Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 14, 2019 Une claque et le précipice pour LyonTrévise n'avait plus gagné un match de Coupe d'Europe depuis janvier 2015. Cette longue série est désormais brisée. Les Italiens ont fait tomber le leader du Top 14, Lyon (25-22). Pourtant faciles vainqueurs il y a une semaine de la formation transalpine (28-0), les Lyonnais ont gâché de nombreuses occasions face à un modeste adversaire. Ils ont encaissé un essai fatal dans les dernières minutes.L'Europe ne sourit décidément pas au LOU, performant sur le plan national. Cette neuvième défaite de son histoire en Coupe d'Europe (en dix rencontres) met quasiment fin à son parcours européen cette saison. Un concours de ...