Coupe d'Europe de rugby : Toulouse enchaîne, Lyon impuissant

Le week-end européen des clubs français avait mal débuté vendredi avec la défaite de Clermont sur la pelouse de l'Ulster (18-13). Ce samedi, Toulouse s'est imposé face à Connacht (32-17) quand Lyon a encore chuté, contre le Leinster (6-13). En fin de journée, le Racing a ramené un bon nul du Munster (21-21).Le bon coup de ToulouseUne semaine après son entrée en lice réussie dans la Champions Cup face à Gloucester, Toulouse a enchaîné en dominant Connacht ce samedi (32-17). Sur sa pelouse, le Stade Toulousain n'a pas été flamboyant mais s'est adapté aux conditions. Sous la pluie, le champion de France a été vaillant pour réaliser la bonne opération de son groupe. Car les Irlandais ont montré une belle opposition, notamment en faisant la course en tête sur la première période.Les hommes d'Ugo Mola ont fait le boulot sur les 40 dernières minutes, mettant alors plus de rythme. Le score de la seconde période en témoigne : 17-3 en leur faveur. Surtout, l'acharnement toulousain a payé en toute fin de partie pour arracher le bonus offensif. Grâce à Thomas Ramos, les Stadistes ont empoché les cinq points. Avec deux victoires en deux matches, ils occupent la première de leur poule, où se trouve Montpellier qui joue dimanche face à Gloucester. Le voilà l'essai du bonus pour Toulouse Pita Ahki inscrit le 4e essai pour le Stade Toulousain, et le club français s'impose 32-17 face à l'équipe irlandaise du Connacht #ChampionsCup #STCONN pic.twitter.com/ZnfgosyARv-- France tv sport (@francetvsport) November 23, 2019 Le LOU ne trouve pas l'appétit en EuropeSi Toulouse débute bien, Lyon connaît tout l'inverse. Le LOU semble même revivre l'exercice de l'an passé : que des défaites. Les Lyonnais, battus au premier match, ont encore connu des difficultés offensivement face au Leinster (6-13). Comme la semaine dernière à Northampton, ils n'ont inscrit aucun point en première période. Un mauvais départ qu'ils ...