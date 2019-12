Coupe d'Europe de rugby : Ntamack porte Toulouse face à Montpellier

Trois matchs et désormais trois victoires au compteur. Le Stade toulousain continue son sans-faute en Coupe d'Europe. Les champions de France se sont adjugé le choc 100 % français face au voisin montpelliérain (23-9), ce dimanche.Toulouse est leader de la poule 5 (13 pts), Montpellier, 3e (5 pts), aura l'occasion de prendre sa revanche samedi prochain sur sa pelouse. Dans l'autre match du groupe, Gloucester l'a emporté sur le Connacht (26-17).Ce qu'il faut retenirLes seaux d'eau qui se sont déversés tout au long du match au-dessus du stade Ernest-Wallon n'ont pas contrarié les ambitions de jeu toulousaines. Les 15 000 spectateurs ont bien vu le fameux jeu de main qui fait la légende du rugby rouge et noir. C'est en déplaçant le ballon et en mettant du rythme que les hommes d'Ugo Mola ont trouvé la faille dans un match jusque-là haché par de nombreuses fautes de main. À la conclusion, Romain Ntamack, aligné au poste de premier centre, transperce la défense héraultaise (36e) tel un avant.Montpellier, incapable de développer du jeu, colle malgré tout au score et revient à 13-6 grâce à ses buteurs Paillaugues et Steyn. Un espoir de courte durée puisque Ntamack, encore lui, intercepte une passe longue de Steyn et file à l'essai (50e). Une montée agressive que le nouvel entraîneur de la défense du XV de France Sean Edwards, présent dimanche à Toulouse, a dû apprécier.Le Stade a continué de maîtriser la suite de la rencontre sans parvenir à marquer de nouvel essai même avec l'entrée de Cheslin Kolbe pour son premier match avec le Stade toulousain depuis son titre de champion du monde.Le joueur : Romain NtamackDans un match perturbé par la pluie, l'ouvreur du XV de France a eu le mérite de conclure le travail de sape de ses avants juste avant la mi-temps. À 20 ans, le fils d'Émile a ensuite inscrit un essai de roublard en interceptant une passe longue du champion du monde sud-africain François Steyn.Le ...