Coupe d'Europe de rugby : les Saracens

Le club anglais, tenant du trophée européen, a été lourdement pénalisé début novembre par la Ligue anglaise. Une sanction qui risque d'altérer leur campagne européenne.

On ne badine pas avec les règles. Accusé d'avoir tenté de détourner à son avantage le « salary cap », ce système qui impose un plafond aux rémunérations des joueurs, le club des Saracens a vu se lever contre lui une bonne partie du rugby anglais. Et les champions d'Europe en titre, qui affrontent le Racing 92, dimanche 17 novembre, pour la reprise de la Coupe d'Europe, frôlent aujourd'hui l'abysse.

Lourdement sanctionnés début novembre par la Ligue anglaise - ils se sont vus retirer 35 points retirés en championnat et infliger une amende de plus de 5,3 millions de livres (6,2 millions d'euros) - les Sarries voient leur récent et riche palmarès (champions d'Europe en 2016, 2017 et 2019, et d'Angleterre en 2015, 2016, 2018 et 2019) assorti d'une astérisque : et si ces titres avaient été obtenus en trichant ?

Une « véritable institution »

Pour comprendre ce qui est reproché au club de Watford, dans le nord-est de Londres (mais qui dispute ses matchs dans la capitale britannique), où évoluent de nombreuses stars du XV de la Rose, il faut remonter le temps.

Après la levée de l'interdiction de la professionnalisation du rugby, en 1995, des championnats d'élites ont vu le jour dans l'hémisphère nord. La Premiership anglaise a décidé, quelques années plus tard (en 1999), de structurer son championnat autour d'un plafond salarial. Ce type de fonctionnement est courant dans les ligues fermées américaines (basket, football américain...) et vise à assurer la pérennité d'un championnat en équilibrant les effectifs.

