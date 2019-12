Coupe d'Europe de rugby : le Racing se balade chez les Ospreys

Les Ciel et Blanc poursuivent leur parcours presque sans faute en Champions Cup. Après leur beau match nul lors de la dernière journée sur le terrain du Munster (21-21), les Racingmen ont ramené une victoire bonifiée (40-19) du pays de Galles, contre les Ospreys, ce samedi. Ils prennent la première place de leur poule avec un point d'avance sur les Irlandais tombeurs chez eux des Saracens (10-3) plus tôt dans l'après-midi. L'affaire Nakarawa semble avoir été digérée par le groupe francilien.Ce qu'il faut retenirLes malheurs gallois débutent dès la première minute avec l'exclusion de l'arrière Daniel Evans, coupable d'un coup de crampon dans le visage de Teddy Thomas. Pourtant les joueurs de Laurent Travers vont mettre quelques minutes à rentrer dans leur match, concédant un carton jaune (Imhoff, 7e) et un essai de Dirksen en bout de ligne (9e).Les Racingmen réagissent grâce à un essai en sortie de maul du jeune Teddy Baubigny (20e), précédée au passage de l'expulsion temporaire de Scott Williams (20e). Le premier d'une longue série dans cette première période où les Gallois, en sous-nombre, vont souffrir face au jeu de mouvement du Racing qui va même bénéficier d'un essai de pénalité suite à un en avant volontaire de Davies (29e). Le funambule Teddy Thomas (24e, 31e) va quant à lui aplatir deux nouveaux essais, offrant le bonus à son équipe en à peine demi-heure.Dans un stade clairsemé de Swansea, les Ospreys continuent de souffrir au retour des vestiaires en voyant Tanga franchir lui aussi l'en-but (46e). Les Gallois n'en perdent pas moins leur panache. Ils profitent de la baisse de régime de leur adversaire pour marquer deux essais coup sur coup (51e et 58e) et revenir à 14 points. Un léger espoir plombé par un sixième essai signé Chavancy (66e) qui scelle la deuxième victoire du Racing en trois journées de Champions Cup.Le joueur : Virima VakatawaL'international français d'origine ...