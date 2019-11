Coupe d'Europe de rugby : le Racing commence bien

Le Racing a terrassé le champion d'Europe en titre en toute facilité (30-10) dans sa salle de Paris-La Défense-Arena. Face à une équipe amoindrie par l'absence de ses principaux internationaux, finalistes de la Coupe du monde au Japon, et tourmentée par la menace d'une très lourde de sanction (35 points) dans le championnat anglais pour en avoir enfreint les règles financières, les Franciliens ont empoché un succès bonifié de très bon augure avant un déplacement autrement plus coriace samedi prochain chez la province irlandaise du Munster.Ce qu il faut retenirLes Ciel et Blanc ont mené leur match à la perfection. Supérieurs dans tous les domaines à une équipe des Saracens naïve et limitée, les joueurs de Laurent Travers ont commis très peu d'erreurs et pris les devants rapidement. Après une pénalité du demi de mêlée Maxime Machenaud (6e), le centre Virimi Vakatawa perce la défense anglaise trop statique à dix mètres de sa ligne d'en-but pour inscrire un essai qui donne le ton (10e). Un quart d'heure plus tard, l'ailier Teddy Thomas conclut un mouvement de trois-quarts par un débordement sur son aile droite (26e). Les champions d'Europe, ou plutôt, leur très pâle copie n'existe pas sur la pelouse synthétique de La Défense, ou si peu. Le cavalier seul est à peine interrompu, en seconde période, par le contre de Lozowski reprenant une mauvaise passe de Machenaud (51e). Le show Russel (54e) - passe magique au début de l'action puis essai soixante mètres plus loin - suivi de l'essai de Lauret (65e) ont permis aux Franciliens de décrocher le bonus offensif.Le joueurVirimi Vakatawa (Racing 92)Sur la lancée de sa belle Coupe du monde au Japon, le centre francilien a fait parler sa puissance. Impossible à plaquer par des Anglais qui manquaient de densité physique et de hargne, l'international de 27 ans s'est baladé dans leur défense élastique. Un danger permanent en attaque, doublé d'un solide ...