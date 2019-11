Coupe d'Europe de rugby : La Rochelle à l'arrêt, Montpellier se reprend

L'un est bloqué, l'autre s'est lancé. Ce dimanche, La Rochelle a perdu son deuxième match de la Champions Cup face à Sale (25-15). En revanche, Montpellier a glané son premier succès dans cette saison européenne en dominant Gloucester (30-27). Samedi, le Racing avait ramené un bon nul du Munster. Toulouse s'était imposé, pas Lyon.La Rochelle s'est sabordéeLa semaine passée, les Rochelais sortaient frustrés de leur défaite face à Exeter. Ce dimanche, ils peuvent encore s'en vouloir. Dans le coup dans la première période face à Sale, les Maritimes ont disputé la seconde à 14 contre 15. La faute à un carton rouge stupide reçu par Pierre Bourgarit, coupable d'une fourchette sur un adversaire dans une échauffourée. Another day, another French red card. pic.twitter.com/0ImrnWg3Pf-- Derek Alberts (@derekalberts1) November 24, 2019 Malgré l'engagement mis, le Stade Rochelais n'a pu contenir les Anglais par la suite et a échoué à décrocher le bonus défensif (25-15). Il est bon dernier de sa poule, avec aucun point.Montpellier a tenu bonÉgalement défait pour son entrée en lice contre Connacht, Montpellier a trouvé les ressources pour rebondir. À domicile, le MHR a livré une bonne copie face à Gloucester (30-27). Les Héraultais ont concrétisé leurs temps forts en première période.Mais tout comme La Rochelle, Montpellier a joué une partie du match en infériorité numérique. À la 56e minute, Jacques Du Plessis a été exclu pour un coup de coude semblable à celui du Français Sébastien Vahaamahina contre le Pays de Galles en quart de finale du dernier Mondial au Japon.Toutefois, les Montpelliérains n'ont pas lâché, opposant une grosse défense. Le MHR s'offre un premier succès dans la compétition et passe deuxième de son groupe derrière Toulouse. Le choc français aura lieu le 8 décembre prochain. #MHRGLO null 30-27C'est terminé au GGL Stadium. Nos Cistes s'imposent de justesse face à une très ...