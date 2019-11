Coupe d'Europe de rugby : face au Munster, le Racing y était presque

Après avoir longtemps mené au score le Racing 92 a été rejoint dans les dernières minutes de la partie (21-21), ce samedi, sur la pelouse des Irlandais du Munster lors de la 2e journée de poule de la Coupe d'Europe. nullFT ' null Munster vs RacingAu bout du suspens... ! Quel match incroyable des Ciel et Blanc face au Munster!! Passés à deux doigts de l'exploit nos Racingmen arrachent le nul à Thomond Park. BRAVO MESSIEURS Munster 21-21 Racing#MUNvR92 #RacingFamily pic.twitter.com/NtaoXp6RYv-- Racing 92 (@racing92) November 23, 2019 Ce qu'il faut retenirRageant ! Une semaine après s'être offert le scalp des Saracens (30-10), champions d'Europe en titre, les joueurs de Laurent Travers ont frôlé un nouvel exploit. Au terme d'un match grandiose qu'ils ont longtemps mené, ils ont finalement dû se contenter d'un partage des points (21-21) sur le terrain du Munster, le « temple du rugby » pour le coach Racingman.Changement de décor ! Habitués à jouer dans leur Arena fermée et tempérée, les Racingmen ont dû se battre contre 15 guerriers du Munster, 26 000 supporters bouillants et les conditions climatiques irlandaises. Le début de la rencontre est en faveur des locaux. Dans un silence religieux, Hanrahan ouvre le score d'une pénalité (3-0, 8e). Mais les Ciel et Blanc réagissent rapidement. Russell (19e), puis Thomas (29e) et Imhoff (48e) plantent des banderilles dans le dos des Irlandais et permettent au Racing de creuser un écart (14-21, 48e). La fin de match est folle, terrible, intense, indécise. Le combat magnifique.Il y a deux ans, le Racing avait craqué dans les dernières minutes. Le scénario s'est répété. A la 75e minute, sur un essai de Conway transformé par Hamrahan, le Munster recolle au score (21-21). A 37 secondes de la sirène, Hamrahan, seul face au poteau, rate le drop. Ce partage des points, qui permet au Racing de repartir avec 2 points chez un prétendant au sacre, aura aussi le parfum des regrets. ...