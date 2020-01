Coupe d'Europe de rugby : Clermont et Toulouse filent en quarts

Décevants septième et huitième en Top 14, Toulouse et Clermont profitent de la Coupe d'Europe pour retrouver le sourire. Avec désormais les quarts de finale en ligne de mire.Clermont porté par FisherDéfaits à Belfast (18-13) durant la phase aller, les Clermontois prennent leur revanche ce samedi au Stade Marcel-Michelin face à l'Ulster (29-13). Menés à la mi-temps (9-10) face à des Nord-Irlandais supérieurs dans l'intensité, les Jaunards relèvent la tête dans le sillage d'Alexandre Fisher, 22 ans, convoqué pour la première fois en équipe de France mercredi par Fabien Galthié.Désigné homme du match, le 3e ligne, impressionnant en défense, a largement contribué au succès de son équipe tout comme Alivereti Raka et Georges Moala, auteurs des deux essais clermontois (49e et 77e). L'ASM chipe la première place à son adversaire du jour et valide sa qualification en quart de finale (3 au 5 avril). Il faudra néanmoins l'emporter le week-end prochain sur la pelouse des Harlequins pour recevoir au prochain tour. La réaction de Morgan Parra #ChampionsCup Morgan Parra: "On est contents aujourd'hui pour la qualif. [...] Il faudra surtout gagner aux Harlequins pour avoir le quart de finale à la maison."#RugbyPack pic.twitter.com/srtZoOkF41-- beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2020 Toulouse reçu 5/5Tout comme Clermont, le Stade toulousain poursuit son idylle européenne. Sur la pelouse du Connacht, les champions de France s'imposent (21-7) pour la cinquième fois en cinq journées de Coupe d'Europe. Pris à la gorge après un essai de pénalité concédé d'entrée (11e), les coéquipiers du champion du monde Cheslin Kolbe ont pris peu à peu le dessus physiquement grâce notamment à leur solide paquet d'avant.Kaino (21e), Marchand (38e) et Akhi (45e) vont inscrire les trois essais français. En souffrance sur la fin de match et réduits à 13 contre 15, les hommes d'Ugo Mola valident leur victoire grâce ...