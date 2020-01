Coupe d'Europe de rugby : Clermont assure, La Rochelle éliminée

Clermont vainqueur, mais pas assuré de recevoir en quart de finale, La Rochelle et le LOU quittent la scène européenne... Voici ce qu'il faut retenir de la dernière journée de Champions Cup, en attendant les matchs de Toulouse, du Racing 92 et de Montpellier dimanche.Clermont a rempli sa part du contratPour conserver l'espoir de recevoir en avril prochain un quart de finale, Clermont, premier de la poule 3, avait pour obligation d'aller l'emporter à Londres samedi. Mission accomplie pour les Auvergnats, non sans mal face à des joueurs d'Harlequins pourtant déjà éliminés (26-19).Les hommes de Franck Azéma pensaient avoir pris le large après deux essais inscrits en première période et une succession de pénalités transformées par Morgan Parra en début de seconde période (26-12, 56e). C'était sans compter sur la réaction des Londoniens, poussés par leur public et inspirés en attaque. Trompé par un rebond, Camille Lopez laissait filer l'ouvreur Brett Herron à l'essai (57e). Le 2e essai anglais par le demi d'ouverture des Harlequins Brett Herron, le match sera indécis jusqu'au bout, à suivre ici: https://t.co/cTtDX2NnGj #ChampionsCup #HARASM pic.twitter.com/5z1eXUmNss-- France tv sport (@francetvsport) January 18, 2020 Sous la menace d'un essai transformé, l'arrière-garde clermontoise, pourtant friable en championnat (11e défense), a tenu. « Les Jaunards » sont désormais suspendus aux résultats de Toulouse et du Racing 92. Un faux pas de l'une de ses deux équipes permettra aux Auvergnats d'éviter un déplacement périlleux pour les quarts de finale de Champions Cup. #HARASM Clermont résiste au retour des @Harlequins et confirme sa première place @ChampionsCup_FR #YELLOWARMY https://t.co/f9AzogOC42 pic.twitter.com/Rbjlgq05w1-- ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 18, 2020 Exeter trop fort pour La RochelleAvec 10 points en cinq journées, La Rochelle conservait une infime chance de qualification en quarts de ...