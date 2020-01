Coupe d'Europe : battu par les Saracens, le Racing 92 jouera son quart à Clermont

Le Racing 92 n'a pas réussi à offrir un quart de finale à domicile à ses supporters. Battu sur la pelouse des Saracens dimanche (27-24) au terme d'un match marqué par une spectaculaire première période, le club francilien a été condamné à disputer cette rencontre à l'extérieur par la victoire des Toulousains contre Gloucester plus tard dans la journée.Ce qu'il faut retenirLes Saracens ne se sont pas écroulés. 24 heures après l'officialisation de leur rétrogradation en deuxième division anglaise pour ne pas avoir respecté les limites de leur masse salariale, les champions d'Europe en titre ont tout tenté pour arracher leur qualification pour les quarts de finale.Les Racingmen ont d'ailleurs été largement dominés dans les premières minutes du match. Acculés, les hommes de Laurent Travers ont prix deux essais et un carton jaune dès le premier quart d'heure. Mais à 14-0, les finalistes des éditions 2016 et 2018 de la Coupe d'Europe ont enfin commencé à jouer au rugby et ont complètement changé le visage du match en inscrivant trois essais en un quart d'heure par l'intenable Virimi Vakatawa et Louis Dupichot. Avec l'expulsion de Skelton (40e) pour un vilain plaquage sur Dulin juste avant la pause, on voyait même bien les Français s'envoler vers le bonus.Mais même à quatorze, les Anglais n'ont jamais abdiqué, revenant à la hauteur du Racing grâce à un nouvel essai de Maro Itoje (49e, 24-24). Accrochée, la deuxième période a fini par se décanter après un deuxième carton jaune infligé aux hommes de Laurent Travers après un avertissement contre Bernard Le Roux (70e).Pilonnés devant leur ligne, les Racingmen ont fini par se mettre à la faute et à donner une pénalité au pied d'Owen Farrell. Qui s'est chargé d'envoyer ses partenaires en quart de finale (27-24, 76e).Le joueur : Virimi VakatawaIl est dans la forme de sa vie. Dans la lignée d'une Coupe du monde au Japon où il a été le ...