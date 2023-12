Coupe d’Espagne : les joueurs d’Arandina célèbrent leur tirage contre le Real Madrid

Il faut toujours un vainqueur à la loterie de Noël.

Ce mardi avait lieu le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe d’Espagne. Et pour leur plus grand bonheur, les amateurs d’Arandina, pensionnaires de quatrième division, ont tiré le Real Madrid. Suffisant pour déclencher une liesse folle dans les bureaux du club et offrir à son entraîneur, Alex Izquierdo, une belle réaction dans les colonnes d’ AS : « Avoir la chance de jouer contre le Real Madrid, c’est plus qu’un moment historique. Nous sommes très contents pour les joueurs, le club et la ville d’Arandina […] . Ça surpasse le sportif. » …

JBC pour SOFOOT.com