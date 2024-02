Coupe d’Asie : le Qatar éjecte l’Iran et rejoint la Jordanie en finale

Le Qatar vit finalement son épopée à domicile, un peu plus d’un an plus tard.

Ce mercredi, les champions en titre sont venus à bout de l’Iran en demi-finales de la Coupe d’Asie au terme d’un match riche en buts et en rebondissements (3-2). Les Iraniens ont eu des occasions franches pour prendre les devants lors du second acte, mais un but tardif d’Almoez Ali a assuré la qualification du pays hôte. Le match démarre fort, avec un superbe geste acrobatique de Sardar Azmoun dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 4 e ) et une égalisation de Jassem Abdulsallam treize minutes plus tard (1-1, 17 e ) . Juste avant la pause, le game changer qatari Akram Afif met les Grenats aux commandes d’une frappe enroulée qui trouve le petit filet opposé (1-2, 44 e ) .…

FL pour SOFOOT.com