Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coupe d'Allemagne : triplé pour Mateta, Tousart éliminé Reuters • 11/09/2020 à 23:41









Coupe d'Allemagne : triplé pour Mateta, Tousart éliminé par Adonis Vesin (iDalgo) Mayence a disposé en deuxième période du club régional (4e division) du TSV Hevelse (5-1). Mené 1-0 à la pause, le Français Jean-Philippe Mateta (57e, 79e, 90e), aidé par Adam Szalai (77e) et Robin Quaison (86e), a renversé la situation pour se qualifier en seizième de finale. L'ancien Messin et Valenciennois Moussa Niakhaté a disputé toute la partie au sein de la défense centrale mayençaise. La surprise de la soirée vient de Brunswick, à l'est de Hanovre. Le club de troisième division a éliminé le Herta Berlin, pensionnaire de Bundesliga. La nouvelle équipe de l'ex-Lyonnais Lucas Tousart n'a jamais réussi à prendre le contrôle de la partie, courant derrière le score dès la première minute. Le triplé du capitaine du Brunswick, Martin Kobylanski (1re, 44e, 66e), a été précieux.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.