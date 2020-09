Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coupe d'Allemagne : les clubs de Bundesliga s'imposent Reuters • 12/09/2020 à 23:56









Coupe d'Allemagne : les clubs de Bundesliga s'imposent par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi, le premier tour de la Coupe d'Allemagne se poursuivait à une semaine de la reprise de la Bundesliga. Si le Bayern ne jouera cette rencontre que le mois prochain, plusieurs clubs de l'élite étaient sur le pont un peu partout dans le pays. Et la logique a été respectée. Le FC Augsbourg écrase l'Eintracht Celle 7-0, Cologna s'impose 6-0 face au VSG Altglienicke et le Borussia Mönchengladbach se défait facilement 8-0 d'Oberneuland. Par ailleurs, Greuther Fürth, Osnabrück, Bochum, Wolfsburg, l'Eintracht Francfort, Leipzig, Ulm, le Fortuna Düsseldorf, l'Union Berlin et le Werder Brême se qualifient pour le prochain tour.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.