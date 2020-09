Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coupe d'Allemagne : Dortmund facile, le Dyamo Dresden à la fête Reuters • 14/09/2020 à 23:21









Coupe d'Allemagne : Dortmund facile, le Dyamo Dresden à la fête par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le premier tour de la coupe d'Allemagne se poursuivait ce soir avec quatre matchs au programme. Dans son duel avec le club de Duisburg (3e division), le Borussia Dortmund n'a pas fait de détail pour sa rentrée. La victoire est large, 5/0, et permet aux hommes de Lucien Favre de se mettre en jambes avant la reprise du championnat ce week-end. Dans les autres matchs, on peut noter la victoire du Dynamo Dresden 3/2 contre Hambourg. Le club de troisième division a surpris son adversaire pourtant classé en Bundesliga 2. Enfin, Hanovre s'est imposé 2/3 sur la pelouse de Wurzburger Kickers et le RW Essen s'est qualifié 1/0 contre Arminia Bielefeld.

