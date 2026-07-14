Coup dur : la France menée par l’Espagne à la mi-temps

NOOOOOON. Aïe aïe aïe : la France est menée par l’Espagne à la mi-temps de sa demi-finale de Coupe du monde face à l’Espagne. Les Bleus ont un but de retard, après le penalty obtenu par Lamine Yamal et transformé par Mikel Oyarzabal (0-1, 22 e ) . Et coup dur : William Saliba est sorti après une demi-heure de jeu sur blessure, probablement au dos.

L’équipe de France ne s’est pas créé énormément d’occasions, hormis une opportunité par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (16 e ) et une frappe lointaine de Bradley Barcola (36 e ). Dans la foulée, une belle intervention de Dayot Upamecano a évité aux Bleus de rentrer aux vestiaires avec deux pions de retard (38 e ).…

UL pour SOFOOT.com