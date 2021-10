Coup de vent dans l'ouest et le nord de la France: vigilance orange pour 11 départements

Fortes vagues à Relecq-Kerhuon, dans le Finistère, lors du passage de la dépression "Aurore", le 20 octobre 2021 ( AFP / Fred TANNEAU )

Le coup de vent qui balaie le nord de la France depuis mercredi après-midi a progressé vers l'est dans la nuit de mercredi à jeudi, amenant Météo France à placer en vigilance orange désormais 11 départements, dont quatre nouveaux.

Ces nouveaux départements sont l'Aisne, les Ardennes, la Marne et la Meuse. Ils viennent s'ajouter à sept autres départements qui sont le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Eure, la Manche, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme. Météo France annonce une fin de suivi pour deux autres, le Finistère et le Morbihan.

Les rafales, qui ont parfois atteint plus de 130 km/h, ont provoqué des dégâts difficiles à évaluer en cours de nuit. Des chutes d'arbres, notamment dans la région de Quimperlé (sud-Finistère) ont entraîné des coupures de routes. Des toitures de sont envolées par endroit, comme dans le secteur de Rostrenen (Côtes d'Armor). Des coupures d'électricité ou des chutes au sol de lignes téléphoniques ont également été signalées.

Vers minuit, la dépression "Aurore" était centrée au nord du Cotentin, a indiqué Météo France.

"Les vents violents d'ouest à nord-ouest quittent le nord Bretagne et abordent les côtes ouest du département de la Manche avec des rafales comprises entre 130 et 140 km/h sur le littoral et entre 90 et 100 km/h dans l'intérieur", selon le dernier bulletin météo publié à 1H00 jeudi matin.

Météo France précise avoir relevé dans les trois heures précédant ce bulletin des rafales de 135 km/h à Granville (Manche), 131 km/h à Barneville (Manche), 125 km/h à l'Ile de Bréhat (Côtes d'Armor) et à Belle-Ile (Morbihan).

La dépression "devrait se situer au nord des côtes du Pas de Calais vers 4H00" du matin, selon l'institution. "C'est à l'arrière de la dépression que les plus violentes rafales seront enregistrées avec des vents orientés ouest à nord-ouest", fait savoir Météo France.

"Les fortes rafales actuellement observées sur le département de la Manche vont gagner l'ensemble des départements normands (l'Orne restant à l'écart des plus fortes valeurs) au cours des prochaines heures, puis vont atteindre le sud de la Picardie en milieu de nuit et enfin gagner Champagne-Ardennes en fin de nuit", ajoute Météo France.

"Associée à la tempête Aurore, une vigilance jaune vagues-submersion est également balisée pour le Finistère, le Morbihan et la Seine-Maritime en raison d'une aggravation de l'état de mer et d'une surélévation du niveau de la mer (surcote) dans un contexte de vives-eaux (coefficient de marée de 90)", rappelle Météo France.

Plusieurs ponts ont vu leur circulation limitée à certains types de véhicules comme le pont de Cheviré à Nantes, voire ont été totalement fermés, comme le viaduc de Calix dans l'agglomération de Caen.

