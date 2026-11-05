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Coup de tonnerre : Cristiano Ronaldo prend sa retraite internationale
information fournie par So Foot•05/11/2026 à 11:38
Antoine Dupont et Romain Ntamack formeront la charnière du XV de France samedi contre les Fidji, une première depuis 20 mois, la faute à une succession de blessures ayant touché les deux Toulousains. Le destin de la charnière la plus utilisée de l'histoire du XV ...
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Tous à l’abri ! Après la claque reçue ce mercredi soir contre Porto (4-1) pour la 4 e journée de phase de ligue de la Ligue des champions, ça ne sent pas bon à l’intérieur du vestiaire napolitain. « Va te faire foutre » dans la langue de Shakespeare. Ce n’est pas ...
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Passer à l’étape supérieure. Malgré ses belles paroles de fin de match et le fameux « il faut continuer à travailler » pour commenter la déculottée infligée par son escouade au RC Lens, Cesc Fàbregas a dû éprouver un certain ennui face au manque d’adversité proposé ...
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information fournie par AFP Video•05.11.2026•10:27•
Antoine Dupont en demi de mêlée et Romain Ntamack à l'ouverture formeront la charnière du XV de France contre les Fidji samedi, pour la première fois depuis mars 2025, a annoncé jeudi le sélectionneur Fabien Galthié.
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