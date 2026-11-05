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Coup de tonnerre : Cristiano Ronaldo prend sa retraite internationale
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 11:38

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Coup de tonnerre : Cristiano Ronaldo prend sa retraite internationale

Coup de tonnerre : Cristiano Ronaldo prend sa retraite internationale

Après 234 sélections, des buts en pagaille et presque autant de polémique, Cristiano Ronaldo a décidé de tourner la page et de prendre sa carrière internationale.

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EL pour SOFOOT.com

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