Coup de théâtre en MotoGP : l'octuple champion du monde Marc Marquez annonce sa retraite

Le pilote espagnol de Ducati, Marc Marquez, lors d'une conférence de presse avant le Grand Prix de MotoGP de Valence, sur le circuit Ricardo Tormo, le 27 novembre 2026 ( AFP / JOSE JORDAN )

Énorme coup de théâtre en MotoGP : l'Espagnol Marc Marquez, entré dans la légende avec un huitième sacre en catégorie reine le week-end dernier, a annoncé vendredi sa retraite dès la fin de l'ultime Grand Prix de la saison dimanche à Valence.

Dans une vidéo d'une minute postée sur X par l'intéressé, son écurie et l'organisation du MotoGP, on voit Marquez assis dans le garage de son écurie Ducati, le visage fermé, l'air concentré et visiblement ému, faire défiler quelques pancartes sur lesquelles est notamment écrit en anglais "ce sera ma dernière course en MotoGP".

"Nous avons écrit l'histoire", est-il encore rédigé au marqueur noir en lettres majuscules sur un autre carton blanc tenu par le Catalan de 33 ans, qui accompagne ses gestes sans paroles de baisers et de coeurs lancées à la caméra, sous les applaudissements de son équipe.

"Merci à chacun de ceux qui ont fait partie de cette aventure", salue-t-il encore, en soufflant et expirant comme pour évacuer du stress et de la tension.

Longtemps miné par les blessures, le pilote est un indestructible phénix qui a su rebondir en quittant Honda pour Ducati Gresini en 2024 avant de décrocher, à partir de 2025 avec l'écurie italienne officielle, ses 7e et 8e titres mondiaux en catégorie reine.

L'ennemi Rossi

Il a dépassé son rival, voire ennemi, l'Italien Valentino Rossi, et rejoint tout en haut du palmarès une autre légende italienne, Giacomo Agostini, 84 ans.

Hissé dimanche au Grand Prix du Portugal au rang de "plus grand pilote de tous les temps" ou de "meilleur pilote de l'histoire" par Ducati, le MotoGP et même ses concurrents, Marc Marquez n'avait rien laissé transparaître de sa décision choc de raccrocher le casque.

Il avait même laissé entendre qu'il se battrait de nouveau pour la victoire en 2027, afin d'éventuellement dépasser le record du "Roi Ago", avec un neuvième titre mondial en MotoGP.

Marc Marquez après son 8e titre en catégorie reine MotoGP le 22 novembre 2026 après le Grand Prix du Portugal, à Portimao ( AFP / FILIPE AMORIM )

Entre le Portugal et l'Espagne, il avait expliqué cette semaine que cette année avait été celle lors de laquelle il avait "le plus travaillé sur (son) mental".

"J'ai toujours envie de gagner. Je suis un combattant, mais je n'avais pas le sentiment de devoir gagner à tout prix", avait suggéré un Marc Marquez peut-être plus distancié.

Ducati a confirmé sur Instagram le départ de l'icône et prévu une conférence de presse à la mi-journée au circuit Ricardo Tormo de Valence où doit se courir vendredi, samedi et dimanche les derniers essais et courses de l'année.

Marquez revient de loin

Avant cette annonce, l'enjeu principal était la place de vice-champion du monde des pilotes entre le Madrilène Jorge Martin et l'Italien Marco Bezzecchi, les duettistes de l'écurie rivale Aprilia.

Les deux équipes officielles italiennes se battent aussi pour le titre de champion du monde des constructeurs.

Marquez, en tout cas, revient de loin.

S'il avait survolé 2025, sa première année au guidon de la Ducati d'usine, cette année a été beaucoup plus chaotique.

Handicapé par les séquelles de sa blessure à l'épaule droite contractée il y a plus d'un an en Indonésie, juste après son septième sacre en MotoGP, le frère aîné d'Alex avait connu un début 2026 difficile.

Avant l'une des plus belles remontées de l'histoire du MotoGP cet été et cet automne.

Il est sorti du GP de Portimao (sud du Portugal) dimanche soir huitième mais champion du monde avec 439 points, contre 396 et 394 respectivement pour le "Martinator" et le tempétueux Bezzecchi.

Marquez avait 102 longueurs de retard en juin, trois semaines après une fracture au pied droit qui avait nécessité une opération, doublée d'une autre de son épaule meurtrie.

Le pilote espagnol de Ducati, Marc Marquez, se prépare avant la première séance d'essais libres du Grand Prix de MotoGP de Valence, à Valence, le 27 novembre 2026 ( AFP / JOSE JORDAN )

Sa carrière fulgurante - il a conquis son premier titre à 20 ans, en 2013 - avait connu un brutal coup d'arrêt début 2020 avec une terrible chute sur le circuit de Jerez, sur ses terres. Il avait dû renoncer à reprendre la compétition, manquant tout le reste de la saison.