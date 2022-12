Coup de pouce de 30 M EUR à la presse face à l'inflation et à la guerre en Ukraine

Le gouvernement a annoncé mardi un coup de pouce de 30 millions d'euros pour les éditeurs de presse "les plus touchés par l'augmentation" des coûts de production, liés notamment à la guerre en Ukraine.

Comme d'autres secteurs, la presse, déjà fragile, fait face à la flambée des coûts, du papier par exemple. "Certains éditeurs de presse ont été contraints de réduire la pagination de leurs publications et de supprimer la parution de numéros spéciaux et hors-série", rappellent les ministres de l'Economie, des Comptes publics et de la Culture dans un communiqué.

Le coup de pouce financier, temporaire, doit leur permettre de passer le cap en couvrant partiellement l'augmentation de leurs coûts. Et contribuer ainsi à permettre à la presse "de remplir sa mission essentielle d'information du public" et soutenir le pluralisme, ajoute-ils.

L'aide, exceptionnelle, "sera ciblée sur les acteurs dont la situation économique est particulièrement affectée par les conséquences de la guerre en Ukraine", précisent-ils. L'enveloppe est financée notamment par des crédits non consommés destinés à la presse.