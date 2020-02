Coup de jeune pour la Marianne des documents officiels

Plus « humaine » et dans le même temps plus discrète, la Marianne des documents officiels évolue. Avec elle, toute la charte graphique de l'État s'affine et se modernise dans un souci de lisibilité, plus de vingt ans après la dernière refonte, en 1999. Sous l'impulsion d'Édouard Philippe, la nouvelle signature devrait orner l'ensemble des documents officiels émanant de l'État d'ici la fin du premier semestre, selon une circulaire que nos confrères du Figaroont pu consulter. « Lors du grand débat national, explique le Premier ministre, les Français ont massivement pointé du doigt la complexité de l'organisation administrative et la difficulté de comprendre ce que le gouvernement, et l'État dans son ensemble faisaient pour eux au quotidien. C'est pourquoi (?) j'ai demandé une nouvelle stratégie de marque pour l'État. »Lire aussi Au Rassemblement national, la Marianne commence à coûter cherÉpurée, la nouvelle « marque de l'État » sera toujours couronnée du profil de Marianne, « un des principaux emblèmes plébiscités par les Français », selon le site du gouvernement. Mais celle-ci sera beaucoup plus discrète que celle qui, jusqu'alors, surplombait massivement la devise de la République française. Ainsi, « le bloc évolue pour mieux faire ressortir le profil de la Marianne et accentuer son humanité », tout comme la devise dans laquelle Liberté, Égalité et Fraternité se succéderont...