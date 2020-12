Coup d'envoi mercredi du bonus de 1.000 euros pour l'achat d'une voiture électrique d'occasion

Le gouvernement a confirmé mardi l'ouverture du bonus de 1.000 euros pour l'achat d'une voiture électrique d'occasion ainsi que le prolongement, jusqu'à juin 2021, d'avantages importants pour l'achat de véhicules moins polluants.

Annoncé mi-octobre, le bonus de 1.000 euros pour l'achat d'une voiture électrique d'au moins deux ans sera disponible à partir de mercredi et cumulable avec la prime à la conversion, précise le ministère des Transports.

Ce coup de pouce, accessible sans conditions de ressources, doit "permettre aux ménages les moins aisés d'avoir accès à l'électrique", avait déclaré le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari lors de l'annonce de cette prime, le 12 octobre.

De plus, pour "prendre en compte le second confinement dans le contexte actuel de crise sanitaire", les barèmes "exceptionnels" des bonus écologiques et de la prime à la conversion, qui devaient s'achever à la fin de l'année, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2021.

Pour six mois de plus, les acheteurs de véhicules neufs électriques ou hybrides peuvent bénéficier d'une aide de respectivement 7.000 euros ou 2.000 euros pour les particuliers; des primes réduites de 1.000 euros de moins à partir de juillet prochain, sauf en outre-mer.

La prime à la conversion, qui permet de toucher une aide pour s'équiper d'une voiture moins polluante, est encore accessible pour six mois à l'achat de véhicules à Crit'Air 1 et 2 - la seconde catégorie, plus polluante, en sera après exclue.

Le gouvernement, qui avait annoncé mi-octobre un plan d'aide pour l'achat de ces voitures et l'installation de bornes de recharge, se félicite du "succès indéniable" de ces mesures.

"Depuis le mois de juin, les immatriculations de véhicules électriques des particuliers ont été multipliées par près de 3 par rapport à la même période en 2019", précise-t-il dans le communiqué.

23.000 primes à la conversion ont été attribuées en octobre, contre 7.000 en janvier 2020, note le gouvernement, qui précise que la part de marché de l'électrique est passée de 2% en 2019 à 6% en 2020.