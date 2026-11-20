Victoire du cheval Hokkaido Jiel avec Franck Nivard dans le Prix d'Amérique le 25 janvier 2026 à Vincennes ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le coup d'envoi des courses qualificatives au Prix d'Amérique sera donné dimanche à Vincennes dans le Prix de Bretagne où les quatre premiers chevaux à l'arrivée obtiendront leur visa pour le championnat du monde du trot attelé fin janvier.

Avant de conquérir l'Amérique, les meilleurs chevaux trotteurs de la planète devront donc passer par la "Bretagne".

Les "Amérique Races" s’articulent autour de six courses qualificatives : les Prix de Bretagne, du Bourbonnais, de Bourgogne et de Belgique, ainsi que les vainqueurs du Critérium Continental et du Prix Ténor de Baune qui offrent aussi le précieux billet.

Un même cheval pouvant se qualifier plusieurs fois, les places restantes sont attribuées aux chevaux engagés en fonction de leurs gains.

Dans ce Prix de Bretagne réunissant 18 compétiteurs sur la distance classique des 2.700 mètres de la grande piste en mâchefer avec à la clé une dotation totale de 120.000 euros, les turfistes reverront en piste le champion Hokkaido Jiel, lauréat du Prix d'Amérique 2026 entraîné par Jean-Luc Dersoir.

Ce jour là, il avait damé le pion aux favoris, offrant un 6e sacre à son pilote Franck Nivard. Le fils de l'étalon Brillantissime, récent 2e en Belgique à Mons, retrouvera David Thomain à son sulky.

"Hokkaido Jiel va bien, il peaufine sa forme à la plage. Pour la victoire ça risque d'être compliqué dimanche. Il va surtout reprendre ses marques et monter en condition", a confié son entraîneur.

En forme comme en atteste sa récente 2e place à Vincennes dans le Prix Marcel Laurent, son compagnon de box Lombok Jiel sera aussi de la partie avec des ambitions, piloté par Pierre-Yves Verva.

L'italien Frank Gio, un des plus riches du lot, appartenant à Antonio Somma dans l'écurie de Sébastien Guarato - l'homme qui a façonné les champions du monde Bold Eagle ou encore Face Time Bourbon -, a débuté son meeting d'hiver par une facile victoire dans le Prix Marcel Laurent le 12 novembre, il tentera de décrocher lui aussi le précieux sésame.

Troisième l'an dernier de ce Prix de Bretagne, le sculptural suédois Borups Victory, à la robe ébène, mené par son mentor Daniel Wäjersten, qui s'annonce comme une des meilleures chances scandinaves du prochain Prix d'Amérique, pourrait bien valider son billet.

Il en va de même pour les français Keep Going, Harmony du Rabutin et Inmarosa ou encore l'italien Free Time Jepson sous la coupe du professionnel Alessandro Gocciadoro, habile lors des grands rendez-vous hippiques.