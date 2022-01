Coup d'envoi des soldes d'hiver en Lorraine, une semaine avant le reste de la métropole

Les soldes d'hiver ont débuté lundi dans les quatre départements de l'ex-région Lorraine, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, une semaine avant le reste de la métropole, afin de s'aligner sur le Luxembourg et la Belgique voisines.

Malgré la situation sanitaire et la rentrée scolaire, "nous avions pas mal de monde ce matin, c'est une bonne première journée de soldes", a noté Jérôme Pinard, directeur du magasin d'usine Marques Avenue à Talange (Moselle).

Il s'attend à une fréquentation "intense" ce week-end, durant lequel ses boutiques verront leurs horaires d'ouverture étendus.

Les soldes dureront quatre semaines, jusqu'au 29 janvier, une durée "idéale" selon M. Pinard: "C'est très bien pour les clients et nos magasins font des remises très fortes dès le départ, jusqu'à -70% aujourd'hui".

Elles débuteront le mercredi 12 janvier dans les autres départements métropolitains, pour se terminer le mardi 8 février.

Face à la déferlante du variant Omicron qui fait exploser le nombre de cas de Covid-19, le directeur de Marques Avenue a expliqué que lui et ses équipes seront "très, très vigilants sur le respect des gestes barrières", notamment le port du masque par les enfants de plus de six ans, estimant que les règles sont dans l'ensemble "bien respectées" par les clients.

A Metz, la Fédération des commerçants ne s'inquiète pas outre mesure de la situation sanitaire: "Si les gens ont envie de venir, ils viendront". "On espère que les soldes vont marcher, que ça va attirer du monde", surtout après le Marché de Noël "qui a très bien marché", indique aussi la direction.

Les commerçants lorrains ont obtenu, il y a une dizaine d'années, des soldes d'hiver par anticipation pour lutter contre la concurrence du Luxembourg où les soldes ont aussi débuté lundi.

"C'est important d'être calés avec nos amis frontaliers pour permettre à nos clients locaux de bénéficier également des soldes dans nos magasins et éviter de voir nos clients partir dépenser ailleurs", a ainsi expliqué Jérôme Pinard.