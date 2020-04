Coucou, revoilà Nasser

Fantôme médiatique depuis que Leonardo lui a repris le rôle officieux de porte-étendard du PSG, le dirigeant parisien est revenu sur le devant de la scène en cette fin de semaine. Il lui incombera en effet de piloter le groupe de quatre présidents de clubs, qui tentera de négocier avec Canal + le paiement d'une partie des droits TV que la chaîne cryptée doit à la Ligue. De quoi se demander si ce n'est finalement pas l'activisme du patron francilien et, in extenso, du Qatar, qui conditionnera l'avenir proche d'une Ligue 1 pressurisée comme jamais sur le plan économique.



Al-Khelaïfi aurait versé près d'un million d'euros à la FIFA pour qu'elle retire sa plainte

Nasser les poings

On ne l'attendait plus. Que fait précisément Nasser al-Khelaïfi au PSG depuis le 14 juin 2019, date du retour de Leonardo comme directeur sportif du club de la capitale ? Difficile de répondre. Non pas que le bonhomme chôme. C'est même tout le contraire. Dirigeant de Qatar Sports Investments, le fond souverain de Doha dédié au sport, vice-président de la fédération asiatique de tennis, président de BeIN Sports, désormais membre du comité exécutif de la puissante association européenne des clubs (ECA), Al-Khelaïfi ne cumule pas les mandats, il les empile. Sans surprise, on l'a moins vu, moins entendu ces derniers mois, alors que son nom trempait également dans un certain nombre d'affaires judiciaires, ce qui l'incitait peut être aussi à planquer au chaud son distingué museau.Un signe éventuel, aussi, que sans délaisser le PSG et la Ligue 1, il souhaitait prendre un peu plus de hauteur, notamment dans la gestion du secteur sportif du club francilien. Puis le Covid 19 est arrivé, et les emmerdes avec : Canal et BeIN ont refusé de payer les droits TV qu'ils doivent à la LFP et les clubs s'en sont retournés vers le seul type qui semble capable de desserrer les cordons de la bourse des diffuseurs : Nasser al-Khelaïfi, évidemment.Voilà désormais le dirigeant du PSG officieusement à la tête d'un groupe de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com