Couac sur les retraites : pas de «divorce» avec Philippe, assure Delevoye

« C'est un sujet hautement technique et heureusement qu'il y a débat », fait mine de se féliciter ce jeudi Jean-Paul Delevoye, en attendant l'arrivée du Premier ministre à Pau (Pyrénées-Atlantiques). La semaine dernière, le haut-commissaire aux retraites avait pourtant bel et bien crispé le chef du gouvernement et le président en affichant publiquement ses réserves sur les évolutions de la réforme. Ce rendez-vous dans la capitale béarnaise, à l'occasion d'une consultation citoyenne, devait justement servir à réconcilier Édouard Philippe et le « Monsieur Retraites » d'Emmanuel Macron.Les deux hommes n'avaient plus échangé depuis la fameuse interview de l'ancien ministre de Jean-Pierre Raffarin, dans Le Parisien, et leur « franche explication » par téléphone vendredi dernier. La brouille portait notamment sur des divergences sur l'introduction d'une « clause du grand-père » qui consisterait à n'appliquer la réforme qu'aux futurs travailleurs. Une des pistes envisagées par l'exécutif pour tenter d'apaiser le climat social alors que se profile la grande mobilisation du 5 décembre.Une « élaboration de la décision plus collective »Si le Premier ministre souhaite maintenir toutes les options ouvertes avant l'écriture du projet de loi, le haut-commissaire avait jugé l'application de cette clause « impossible » pour une « question d'équité » entre travailleurs de différents secteurs.Mais « pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait divorce ! » a plaisanté Jean-Paul Delevoye à propos de ce désaccord avec Édouard Philippe. Pour autant, « j'ai toujours revendiqué ma liberté d'expression pour expliquer les raisons pour lesquelles je privilégie telle solution plutôt que telle autre », a fait savoir le haut-commissaire. Et de développer : « J'ai dit qu'il fallait être attentif à utiliser avec une grande attention la clause dite des entrants qui peut se justifier ...