Cotisations sociales : des remises partielles accordées aux entreprises en difficulté

Des remises partielles sur les cotisations sociales vont être accordées aux entreprises en difficulté. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Bonne nouvelle pour les entreprises ayant des difficultés à payer leurs cotisations sociales. Celles qui ont conclu des plans d'apurement pour les payer se verront accorder des remises partielles pour la période allant du 1er février au 31 mai 2020 si elles ont perdu au moins la moitié de leur chiffre d'affaires, indique un décret paru vendredi 26 mars au Journal officiel .

Le niveau de la remise accordée à ces entreprises en difficulté va de 20% des sommes dues pour celles ayant perdu entre 50% et 60% de leur chiffre d'affaires à 50% de remise pour celles qui en ont perdu au moins 80%, selon le décret. Pour les travailleurs indépendants, la remise est forfaitaire et va de 300 euros pour une perte de chiffre d'affaires comprise entre 50% et 60%, et jusqu'à 900 euros pour une perte au moins égale à 80%.

Les entreprises et travailleurs indépendants concernés doivent être à jour de leurs déclarations sociales, attester de difficultés économiques et avoir sollicité un étalement du remboursement de leurs dettes auprès de créanciers privés, s'ils en ont contractées.

Les plans d'apurement des dettes de cotisations, mis en place par l'administration fiscale pour aider les entreprises en difficulté à passer la crise, peuvent avoir une durée allant jusqu'à trois ans.