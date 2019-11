Cotentin, la presqu'île de beauté

Des souvenirs des « Parapluies » à Cherbourg aux longues langues de sable fin de Barneville-Carteret, la péninsule normande se découvre sous la pluie comme sous le soleil.

La gare a changé, mais on reconnaît sous un auvent moderne le quai rendu célèbre par le film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg. C'est de là que Catherine Deneuve, les yeux plein de larmes, voyait partir pour toujours l'homme qu'elle aimait. Exemple de merchandising à retardement, une marque de parapluies « Le Véritable Cherbourg » existe depuis 1986, alors que la boutique qui donnait son titre au film était une pure fiction. La manufacture, installée sur le port, se visite : on peut observer toutes les étapes de la fabrication, découvrir des exemplaires d'exception dans un petit musée et admirer des modèles finis avec leurs poignées en charme, jonc ou bambou.

L'achat d'un pébroque est facultatif, mais d'ici ou d'ailleurs en avoir un est souvent une bonne idée dans ce coin de France défavorablement connu des bulletins météo... Pour les cinéphiles, un parcours balisé « Sur les pas de Jacques Demy » conduit le promeneur dans les rues de la ville sur les lieux du tournage de la Palme d'or 1964 : le théâtre, le manège, la basilique Sainte-Trinité ou encore la cour Marie.

Côté mer, Cherbourg tient vaillamment son statut de figure de proue de la péninsule du Cotentin. Ville de marins et de militaires, elle se targue d'être la plus grande rade artificielle d'Europe. Sa splendide gare maritime transatlantique, construite dans les années 1930, était la porte d'entrée de l'Europe des stars d'Hollywood qui voyageaient sur les bateaux de la Cunard avant l'avènement de l'avion, mais aussi des migrants qui passaient ici la douane à la recherche d'une vie meilleure. Elle était vouée à la démolition, mais l'installation dans ses murs de La Cité de la mer, en 2002, l'a sauvée. Devenu la principale attraction de la ville, ce parc à la fois ludique et scientifique propose un nouveau parcours intitulé « L'océan du futur » qui permet de comprendre les enjeux, parfois dramatiques, liés à la sauvegarde de la vie marine.

