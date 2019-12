Côte d'Ivoire : les photos brodées de Joana Choumali, pour panser les plaies du terrorisme

L'artiste a remporté le prix Pictet avec sa série « Ça va aller », réalisée après l'attentat de Grand-Bassam en 2016.

C'était un besoin, une démangeaison. Comme « une envie d'éternuer ou de se ronger les ongles », compare Joana Choumali. Vécue comme une « thérapie » d'abord personnelle, « Ça va aller », sa série de photographies brodées captant les semaines après l'attentat de Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, a remporté le prestigieux prix international Pictet, le 13 novembre à Londres, sur le thème de « l'espoir ». « Un choc, mais positif cette fois », commente-t-elle.

Le 13 mars 2016, la photographe, alors en résidence d'artiste au Maroc, a vécu le tragique événement comme un déchirement. « J'étais blessée dans ma chair, j'avais le cœur meurtri, c'était comme si on avait claqué la porte, quelque chose de très violent mais impalpable. » Ce jour-là, sur une plage bondée de la ville balnéaire située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, un commando de djihadistes ouvre le feu et tue 19 personnes, des Ivoiriens comme des étrangers. C'est le seul attentat du genre à ce jour dans le pays.

Pour l'artiste abidjanaise de 45 ans, le sentiment est plus fort que si l'attentat avait eu lieu à Abidjan. « Grand-Bassam, c'est notre bijou, notre havre de paix, la douceur et la joie de vivre, une ville pleine de bonhomie, un refuge... » Un lieu où elle avait justement l'habitude de passer ses dimanches après-midis en famille, « parents, grands-parents, les enfants, tout le monde ».

Un décor de plages et de terrasses vides

Lorsqu'elle rentre au pays, une semaine après, l'expression « Ça va aller » resurgit déjà dans les discussions. Une phrase qui a émergé « après la guerre dans les années 2000 », traduisant l'optimisme au jour le jour et qu'on « utilise et surutilise » en Côte d'Ivoire pour « mettre fin à une discussion un peu gênante » ou pour « se rassurer soi-même ». Mais pour Joana Choumali, ça ne va pas. Dans son entourage, on veut oublier, passer à autre chose. Chez elle, la plaie reste béante, le deuil prend du temps.

